Власти Ростовской области перед Новым годом проведут штаб и примут решение об ограничениях

Как будем встречать новогодние выходные, решат на отдельном штабе. Фото: сайт правительства Ростовской области

Правительство Ростовской области планирует провести накануне Нового года заседание регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На нем решат и озвучат, какие антиковидные ограничения будут действовать во время праздников. Об этом сообщил губернатор Дона Василий Голубев на штабе 14 декабря.

— Наша задача — не допустить ухудшения эпидобстановки. До Нового года должны начать работату дежурные мобильные бригады, которые будут следить за ситуацией и формировать ежедневные доклады по каждой территории, — обозначил задачу губернатор.

Глава региона напомнил, что накануне каникул и во время самих праздников активность дончан значительно вырастет. Поэтому важно сохранить контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Какие конкретно будут приняты решения, глава региона не озвучил. Но сказал, что необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы праздничные дни прошли максимально комфортно и безопасно для жителей Ростовской области.

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