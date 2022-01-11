«На въездах в город стоят БТР, но страха нет»: родственница жительницы Ростова-на-Дону рассказала об обстановке в Казахстане

В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жительница Ростова-на-Дону почти неделю не находила себе места из-за событий в Казахстане. Дело в том, что у ростовчанки там живет близкая родственница. Пятого января связь с ней пропала. Только 11 января женщинам удалось пообщаться в мессенджере.

Ирина рассказала о том, что сейчас происходит в Усть-Каменогорске, городе, расположенном на востоке Казахстана.

- У нас, по сравнению с Алма-Атой, все прошло относительно спокойно. Был один митинг - пятого января. На него пришли сотни человек. Поначалу выдвигали адекватные требования. В частности, просили онлайн-встречу с администрацией президента страны, - рассказывает Ирина.

Но спустя пару часов начались первые беспорядки, - были разбиты стекла в зданиях рядом с акиматом. Однако после вмешательства правоохранителей ситуация стабилизировалась и протестующие разошлись по домам.

- Для этого на площадь прибыли на БТР военные. Также пришлось применить слезоточивый газ, - говорит Ирина.

Сегодня обстановка в Усть-Каменогорске, можно сказать, полностью стабилизировалась. Горожане спокойно ходят по улицам, ездят по своим делам, посещают магазины.

- До этого несколько дней все мы находились в информационном вакууме. Интернета не было, местное телевидение работало с перебоями. Так продолжалось почти неделю. Поэтому все волновались, ведь не было ясного представления о том, как разворачиваются события в стране, - продолжает Ирина.

Женщина говорит, что еще можно увидеть военную технику.

- Так, машины БТР стоят на въездах в город. Но страха у людей нет. Все относятся к этому с пониманием. Военные досматривают некоторые автомобили. Люди этому не препятствуют,- продолжает жительница Казахстана.

Тем не менее, несмотря на спокойную обстановку, каникулы у школьников из Усть-Каменогорска, как и у учеников из других регионов Казахстана, продлили до 17 января.

- Дети этому очень рады, - сказала Ирина.

Кстати, по ее личному мнению, после этих страшных событий власти стали ближе к людям.

- Нас стали слышать, причем, как на уровне акимата, так и на уровне администрации президента, - добавила она.

Ранее «КП- Ростов-на-Дону» писала о том, что в Алма-Ате люди испытывают трудности с наличными. И в некоторых продуктовых магазинах перестали принимать оплату картой.

Протестные акции начались в Казахстане из-за двукратного повышения цены на газ, которым большинство автовладельцев заправляют машины. Митинги переросли в беспорядки, погромы магазинов и нападения на силовиков и сотрудников экстренных служб. Некоторые время с Казахстаном было парализовано авиасообщение из-за захвата ряда аэропортов митингующими и нестабильной обстановки. Россиян, оказавшихся в Казахстане, эвакуировали бортами Министерства обороны.

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