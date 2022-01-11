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Общество11 января 2022 18:55

Морской порт в Ростове готовится к переезду на левый берег Дона

Как заявил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко, будет продлена и городская набережная, которая впервые за 80 лет изменит свои границы
ТИХОНОВА Татьяна
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После переезда порта можно будет выкупить участок для продления набережной

После переезда порта можно будет выкупить участок для продления набережной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский морской торговый порт ожидает переезда в промзону левого берега Дона. Об этом стало известно во время пресс-конференции главы администрации города Алексея Логвиненко.

- Сегодня участок полностью сформирован. С заявкой на выделение земли в рамках реализации масштабного инвестпроекта порт зашел в правительство Ростовской области. Думаю, в течение квартала вопрос будет решен, и порт получит участок, - рассказал сити-менеджер.

Переезд же порта со всем оборудованием начнется после определения на федеральном уровне границ охранных зон порта, уточнил Алексей Логвиненко.

- Как только мы перенесем границы морского порта, у нас будут основания выкупить участок для продления набережной на правом берегу, - добавил градоначальник. - Она впервые изменит свои границы за 80 лет, которые существует в пределах от Буденновского проспекта до Богатяновского спуска.

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