Морской порт в Ростове готовится к переезду на левый берег Дона

После переезда порта можно будет выкупить участок для продления набережной
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ростовский морской торговый порт ожидает переезда в промзону левого берега Дона. Об этом стало известно во время пресс-конференции главы администрации города Алексея Логвиненко.
- Сегодня участок полностью сформирован. С заявкой на выделение земли в рамках реализации масштабного инвестпроекта порт зашел в правительство Ростовской области. Думаю, в течение квартала вопрос будет решен, и порт получит участок, - рассказал сити-менеджер.
Переезд же порта со всем оборудованием начнется после определения на федеральном уровне границ охранных зон порта, уточнил Алексей Логвиненко.
- Как только мы перенесем границы морского порта, у нас будут основания выкупить участок для продления набережной на правом берегу, - добавил градоначальник. - Она впервые изменит свои границы за 80 лет, которые существует в пределах от Буденновского проспекта до Богатяновского спуска.
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