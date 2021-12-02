На перенос мощностей планируют потратить 1,15 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году порт Ростова начнут переносить на левый берег Дона. Расширенное совещание по этой теме уже провел заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Сегодня я не вижу серьезных препятствий на пути реализации этого масштабного проекта. Донской столице нужна красивая набережная, региону - мощный и современный морской порт. Наша задача заключается в том, чтобы уже в 2022 году планы по переносу портовых мощностей начали воплощаться в жизнь, - подчеркнул Владимир Окунев.

Все работы должны провести в два этапа. Первый этап продлится с 2022 по 2023 год. За это время намерены построить причальную стенку, ж/д пути, склады и грузовые площадки. На втором этапе - с 2024 по 2025 год - собираются наращивать мощности. На проект «Ростовский порт» готов потратить 1,15 млрд рублей.

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