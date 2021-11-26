В Ростове собираются обновить филармонию и построить концертный зал для консерватории

Консерватория Ростова единственная в стране не имеет своего концертного зала Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове планируют реконструировать филармонию и построить новый концертный зал для консерватории имени Рахманинова. Об этом на заседании совета по культуре и искусству сообщила глава донского Минкульта Анна Дмитриева.

Руководитель ведомства заявила, что здание филармонии 1935 года постройки уже устарело, поэтому требуется срочный капремонт. Однако корректировкой необходимых для этого документов должны заняться только после уточнения проекта зоны охраны объектов культурного наследия.

- Сегодня здание технически и морально устарело и не отвечает современным требованиям по акустической пригодности, технической оснащенности и комфорту. В рамках госпрограммы был разработан проект, но работы по объективным причинам так и не начали. Теперь требуется корректировка документации, - рассказала Анна Дмитриева.

Вместе с тем особого внимания, по мнению властей, требует и ситуация в Консерватории. Это учреждение единственное в стране не имеет своего концертного зала.

- Концерты и другие мероприятия проводятся камерном и малом залах. Это отметила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас уже получено положительное заключение о проектно-сметной документации. Готовится заявление в донской Минстрой, - сообщила Анна Дмитриева.

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