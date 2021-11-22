Центральный рынок Ростова завершил реконструкцию павильонов на улице Станиславского

Работы внутри рынка планируют провести уже в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице в срок завершили реконструкцию павильонов на улице Станиславского. Эту информацию в «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 22 ноября, подтвердили в администрации Центрального рынка.

Рабочие привели в порядок внешний вид ларьков и входные группы. Речь идет о точках, которые ранее вызвали критику со стороны сити-менеджера Алексея Логвиненко. На одном из совещаний глава администрации отметил, что ярмарка работает как незаконная и имеет неприглядный внешний вид.

Тогда же директор рынка Юрий Муковоз пообещал разобраться с ситуацией, и уже 12 июля начали демонтаж ларьков. Теперь эти работы завершены. Однако в будущем планируют масштабное обновление внутри самого рынка, работы собираются провести в 2022 году.

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