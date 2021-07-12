Около Центрального рынка Ростова начали демонтаж ларьков

Работы внутри рынка планируют провести уже в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове на улице Станиславского начали демонтаж ларьков, его ведут в соответствии с планом, сообщили в пресс-службе Центрального рынка. Об старте работ стало известно сегодня, 12 июля.

Речь идет о торговых объектах, которые накануне раскритиковал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации города заявил, что это незаконная ярмарка, которая кроме всего прочего имеет неприглядный внешний вид. Алексей Логвиненко потребовал разобраться с этой ситуацией как можно скорее.

Как рассказал генеральный директор Центрального рынка Юрий Муковоз, в будущем торговую зону ждет комплексная реконструкция, в том числе должны обновить павильоны и входные группы на Соборном и Станиславского. А работы уже внутри рынка планируют провести в 2022 году.

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