Как ростовские четвероклашки устроили в Интернете травлю однокласснице

Школьницу начали оскорблять в сети из-за одноклассника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из школ донской столицы в четвертом классе между детьми произошел серьезный конфликт, в который пришлось вмешаться взрослым.

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДУЭЛИ

Изначально ссора между девочками вспыхнула из-за одноклассника. Одна из учениц обвинила Яну (имена изменены – прим. ред.) в том, что она заигрывала с ее «кавалером».

Причем, весь конфликт происходил на учебной платформе. Сервис, предназначенный для выполнения упражнений, превратился в площадку для словесной дуэли. Правда, классный руководитель быстро пресекла поток оскорблений, посыпавшихся на Яну в учебной в Сети.

Но этим дело не кончилось. Позже выяснилось, что ссору продолжили в чате онлайн-игры. При этом участники диалога не скупились на вульгарные выражения в адрес девочки. Более того, один из пользователей даже - то ли в шутку, то ли всерьез, угрожал убийством.

РОДИТЕЛИ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ

Родители жертвы буллинга узнали о том, что дочку «травят». Однако когда встал вопрос о том, кто конкретно оскорбляет ребенка, одноклассники стали «отнекиваться». Но взрослые не намерены были спускать ситуацию на тормоза.

Как сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, родители ученицы написали заявление в районный отдел полиции, а также в областную прокуратуру. В обращении они просят установить имена тех, кто устроил травлю в Сети 10-летней девочке. Кстати, в заявлении поставили подписи и родители других учеников.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что по данному факту проходит проверка.

В школе корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что конфликтная ситуация действительно была. Но более подробный комментарий в учебном заведении предоставить отказались.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"Жертвой травли может стать абсолютно любой"

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что ученица одной из школ в донской столице подверглась травле со стороны одноклассников после того, как коротко подстриглась. А другая школьница, получив доступ к мобильному сверстницы, разослала ее интимные снимки общим знакомым.

При этом, по словам психолога Карине Арустамян, жертвой травли может стать абсолютно любой ребенок, не зависимо от социального положения его семьи.

- Если над учеником издеваются, то взрослые должны выяснить причину травли. И основная задача мамы и папы – это поддержка своего ребенка. Если причина – внешность, то тогда надо разговаривать со своим ребенком, объяснять ему, что это его некая индивидуальность. Если разговоры дома не помогают, а травля переходит все границы, то необходимо просить помощи у классного руководителя. А если проблема не решается, то выход один – перевод ребенка в другую школу, - рассказала специалист

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