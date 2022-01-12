Житель Ростовской области упал в шахту лифта, пытаясь починить неисправную кабину

Следственный комитет выясняет детали случившегося Фото: Иван Макеев

В Таганроге Ростовской области, в десятиэтажном трехподъездном многоквартирном доме на Мариупольском шоссе произошла трагедия. 36-летний мужчина разбился, сорвавшись в шахту лифта с высоты девятого этажа.

Как сообщили в региональном следкоме, кабина застряла между лестничными пролетами. В ней в этот момент находились трое мужчин.

- Мужчины самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз. В результате полученных при падении телесных повреждений мужчина скончался, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Сейчас следователи проводят доследсвенную проверку. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» владелец квартиры в подъезде, где произошла трагедия, ЧП случилось практически у него на глазах.

- Мужчины вышли из квартиры, распложенной на десятом этаже. Мне показалось, что они были не совсем трезвыми. Вели себя специфически, да и запах от них исходил соответствующий, - рассказал таганрожец «Комсомолке».

Он также добавил, что погибший приходил в гости к другу, который живет на 10-ом этаже.

- Собственник – детдомовец, квартиру ему дало государство. К нему часто приходят приятели, обычно, они шумят очень сильно, - продолжил таганрожец.

Также мужчина добавил, что в этом доме живет уже десять лет, и неполадки с лифтом случались крайне редко.

- А если что-то и барахлило, то лифтер все быстро исправлял, - сказал собеседник.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что 40-летняя ростовчанка разбилась насмерть, выпав из окна поликлиники.

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