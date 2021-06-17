40-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна поликлиники в Ростове

Очевидцы сразу же вызвали бригаду медиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 17 июня, в Ростове случилось ЧП в одном из городских медучреждений – самой крупной поликлинике № 16, что в Северном жилом массиве.

Около 11:30 прохожие обнаружили женщину, которая лежала на земле. Очевидцы сразу же вызвали бригаду медиков, однако помочь несчастной те не смогли: женщина скончалась до их приезда.

По предварительным данным, ростовчанка выпала из окна третьего этажа – там как раз находится женская консультация. На вид погибшей около сорока лет. Говорят, что женщина работала в этом медицинском учреждении.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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