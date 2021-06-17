Вышла ночью из дома: 1,5 годовалая малышка погибла под колесами иномарки в Ростовской области

Медики не смогли помочь ребенку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 16 июня, трагедия произошла в городе Миллерово Ростовской области. Иномарка сбила маленькую девочку. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, ЧП произошло около 23:20 на улице Московской.

- 22-летняя водитель за рулем иномарки Toyota Vitz допустила наезд на полуторагодовалого ребенка, - добавили в ведомстве. - По предварительным данным, малышка вышла из частного дома на проезжую часть сама.

Травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие медики ничем не смогли помочь пострадавшей: маленькая пациентка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В госавтоинспекции просят родителей внимательно следить за тем, где находятся их дети и не оставлять их без присмотра.

Напомним, накануне водитель "КамАЗа" насмерть сбил 11-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по "зебре", а в подмосковных Химках под колесами автобуса погибла 12-летняя девочка, которая ехала по пешеходному переходу на самокате.