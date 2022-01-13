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Общество13 января 2022 11:29

В Ростовской области хозяйка пивного магазина дошла до Верховного суда, чтобы отменить штраф за отсутствие маски

Предпринимательница просила заменить наказание на предупреждение
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Женщина должна выплатить 30 тысяч рублей.

Женщина должна выплатить 30 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяйка пивного магазина из Азова подала в Верховный суд жалобу на решение о назначении штрафа. Ранее предпринимательницу обязали заплатить государству за то, что у одного из ее сотрудников не было маски.

Проверка нагрянула в азовский магазин 28 сентября. У входа в здание не было ни антисептика, ни дезифицирующих салфеток, а в зале не было специальной разметки. Один из продавцов работал без маски и респиратора. В отношении владелицы заведения составили административный протокол.

5 ноября предпринимательницу признали виновной в нарушении по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Азовский городской суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Азовчанка с этим решением не согласилась и обжаловала штраф в Четвертом кассационном суде. Она потребовала заменить это наказание на предупреждение. Суд оставил решение предыдущей инстанции.

Тогда женщина подала кассационную жалобу в Верховный суд. Она просила принять к сведению пенсионное удостоверение и благодарственные письма от администрации. Но и в третьей инстанции заявительнице отказали. Суд не стал приобщать к делу документы и отказал удовлетворять жалобу.

Ранее власти обвинили хозяйку магазина в станице Усть-Быстрянской в вспышке коронавируса. В администрации поясняли, что женщина активно выступала против прививок. При этом позже и она, и ее сотрудники заболели ковидом, а позже заразили посетителей. Тогда предпринимательницу также оштрафовали за отсутствие масок и социальной дистанции.

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