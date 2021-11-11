Антипрививочников обвинили во вспышке коронавируса в станице Ростовской области

За две недели заразилось более 30 жителей станицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Усть-Донецкого района сообщили о вспышке коронавируса в станице Усть-Быстрянской. Власти считают, что к ситуации привело антивакцинаторство: распространение инфекции началось с магазина, хозяйка которого выступает против прививок.

За две недели коронавирусом заболел 31 житель Усть-Быстрянской. 22 зараженных в среднем и тяжелом состоянии попали в ковидные госпитали.

В администрации Усть-Донецкого района говорят, что рост заболеваемости произошел после того, как заболели хозяйка и сотрудники местного магазина. Власти уточняют, что женщина активно выступала против вакцинации и даже якобы наказывала работников за решение привиться. После вспышки ковида в магазин пришли проверяющие и выявили нарушения масочного режима и социального дистанцирования. Его владелицу оштрафовали.

В администрации Усть-Донецкого района «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что темпы вакцинации в станице соответствуют средним показателям - «никаких перекосов нет». В станице действует один пункт вакцинации.

Сейчас с больными с признаками ОРВИ работают три врача местной амбулатории и фельдшеры «скорой помощи». Из-за ухудшения эпидобстановки в станицу и соседние населенные пункты дополнительно направят группу медиков. На территории Нижнекундрюченского поселения организуют штаб волонтеров.

Контролировать соблюдение самоизоляции будут полицейские, администрация и казачество. На въездах и выездах с территории будут работать передвижные посты ГИБДД. На постах, как пояснили в администрации, будут проводить профилактическую работу.

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