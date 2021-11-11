Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 ноября 2021: за сутки выявили еще 648 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 648 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 ноября 2021 - заразились еще 200 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 648 человек. Общее число зараженных составило 162 538.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,6% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 4,7% – старше 80 лет; 12,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 305 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 35 человек.

За сутки выздоровели 554 зараженных. За все время от ковида вылечились 137 735 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 61 до 93 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 8 013 человек.

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