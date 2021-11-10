Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 ноября 2021: от опасного вируса скончались еще 18 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 646 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 ноября 2021 - заразились еще 197 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 646 человек. Общее число зараженных составило 161 890.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,3% – от 46 до 65 лет; 13,8% – от 66 до 79 лет; 4,3% – старше 80 лет; 11,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 270 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 42 человек.

За сутки выздоровели 556 зараженных. За все время от ковида вылечились 137 181 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 18 инфицированных. Это десять женщин в возрасте от 47 до 85 лет и восемь мужчин в возрасте от 51 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 7 981 человек.

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