Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 ноября 2021: вирус обнаружили у 649 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 649 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 ноября 2021 - заразились еще 199 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 649 человек. Общее число зараженных составило 161 244.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,1% – от 46 до 65 лет; 16,2% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 12,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 324 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 51 человек.

За сутки выздоровели 583 зараженных. За все время от ковида вылечились 136 625 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 51 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 63 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 963 человек.

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