Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 ноября 2021: в регионе оказались заражены еще 647 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 647 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 ноября 2021 - заразились еще 197 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 647 человек. Общее число зараженных составило 160 595.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,4% – от 46 до 65 лет; 15,8% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 15,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 311 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 48 человек.

За сутки выздоровели 587 зараженных. За все время от ковида вылечились 136 042 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 29 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 41 до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 943 человек.

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