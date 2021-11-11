Начальник Управления здравоохранения Ростова Сергей Мясников: о важности вакцинации, очередях в поликлиниках, бесплатных лекарствах и скорой помощи

Начальник ростовского Горздрава: "Многие осознали на примере родных и близких, что шутки с коронавирусом очень плохи" Фото: Ольга ГОПАЛО

Сколько пунктов вакцинации против covid-19 развернуто в Ростове, кому положены бесплатные лекарства, в какой срок должны сообщить о результатах ПЦР-теста, и как быть, если не дозвонился в поликлинику или врач долго не приходит?

На эти и другие вопросы в студии радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8FM ответил начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников.

«В КОВИДНЫХ СТАЦИОНАРАХ ПРИВИТЫХ МЕНЕЕ 1%»

- Сергей Петрович, как сегодня в городе проходит вакцинация от коронавируса?

- На сегодняшний день довольно активно. Привиты уже более 634 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 30 тысяч ростовчан. Но, как вы знаете, мы стремимся к охвату в 80% взрослого населения города. Уверен и продолжаю утверждать, что вакцинация - основной путь, который призван выровнять сложную ситуацию по коронавирусу.

- Вы же, наверняка, слышали это возражение, так называемых, антипрививочников: какая может быть вакцинация, если коронавирус имеет миллионы штаммов и постоянно мутирует?

- Определенная основная структура вируса не видоизменяется как таковая, поэтому вакцина блокирует структуру прикрепления к человеческим клеткам. Мы анализируем ситуацию и видим, что в стационары ковидных госпиталей поступает очень низкий процент привитых граждан – менее одного процента. И протекает у них болезнь максимум в средне-тяжелой форме.

Единичные случаи тяжелого течения болезни у вакцинированных бывают, но это связано с преморбидным фоном, то есть с состоянием предшествующим и способствующим развитию болезни: серьезное онкологическое заболевание или, например, тяжелая форма сахарного диабета. Вакцинация – это значительное снижение риска развития осложнений. Об этом нужно знать и всегда помнить.

«ПРИВИЛСЯ И ТУТ ЖЕ ЗАБОЛЕЛ»

- Сколько пунктов вакцинации на сегодня развернуто в городе?

- Стационарных 27, в ТЦ и организациях – 13 пунктов. Плюс сформированы 36 выездных бригад для вакцинации маломобильных групп населения.

- А пункты вакцинации против гриппа сегодня действуют?

- Да, конечно. Сегодня допускается, что в тех же мобильных пунктах и в поликлиниках, где проводится вакцинация против COVID-19, прививают и против гриппа.

- Я решил вакцинироваться. Перед тем как придти в пункт вакцинации в торговом центре мне нужно обследоваться?

- Решение о вакцинации принимает лечащий врач. Проводится осмотр, собирается анамнез, если это необходимо, вам рекомендуют дополнительные анализы.

- Люди по-прежнему боятся осложнений после прививки. И если «чипирование» уже не обсуждают, то так или иначе часто слышно: я сделаю прививку, а мало ли из чего состоит эта вакцина - вдруг «рога вырастут».

- Я привит и как видите, пока все в порядке, - улыбается доктор. - Переживают за что - «Вот я привился и тут же заболел». А что такое заболел? Температура тела повышена в течение двух-трех дней, признаки недомогания. В принципе, это естественная реакция организма на введенный компонент вакцины. Это означает, что вырабатывается иммунитет.

- Означает ли это, что на такую реакцию организма не нужно обращать внимание?

- Почему же. Если температура выше 38-ми, нужно принять жаропонижающее. Как и в обычных случаях повышения температуры тела.

«НОРМАТИВ ЕСТЬ»

- Ростовчане сейчас очень часто жалуются на очереди в поликлиниках и нехватку специалистов. В каких-то случаях не дозвонились в регистратуру, где-то им ответили, что врач будет завтра, но завтра он не пришел. Как сейчас организована эта работа?

- Видимо, где-то мы не дорабатываем и в части информирования населения. Это правда. Думаю, частично этот пробел восполним и сегодня в этом интервью. Но с другой стороны, учитывая сложную ковидную обстановку, развертывание ковидных госпиталей, мы наблюдаем определенный отток персонала из амбулаторно-поликлинических отделений именно туда. Да, дефицит медицинских кадров существует. Но мы ведем работу здесь с медицинским университетом, который поставляет и в ковидные госпитали, и в поликлиники будущих выпускников – ординаторов.

- Вопрос от нашего читателя. Поликлиника № 42 в Левенцовке: пытался дозвониться два дня. А когда позвонил на горячую линию, перезвонили из поликлиники и сказали, что людей не хватает. Доктор пришла на следующий день, сделала тест и пообещала: «Ждите 3 дня результатов». Существует ли норматив? Три дня - это же очень долго…

- Норматив есть. Он составляет 48 часов, учитывая, что у нас активно работает лаборатория КДЦ «Здоровье», и там все автоматизировано. Только здесь мы делаем не менее 3 тысяч 800 ПЦР-исследований в сутки. Плюс существуют лаборатории других организаций. В целом получается более 6,5 тысячи исследований. Охват достаточный.

Но в доведении результатов есть технические проблемы - это так. Может быть, задержка выгрузки на Госсуслугах - мы об этом знаем.

«РАБОТАЮТ ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»»

- А что касается невозможности дозвониться?

- В той же 42-й поликлинике организован контакт-центр: там пять операторов, большой объем информации. Есть пиковое время, когда пациенты пытаются дозвониться: это чаще всего утренние часы. Возможно, такие «недозвоны» связаны и с этим тоже.

Есть телефоны «горячих линий» Управления здравоохранения, мы представлены в различных социальных сетях, туда тоже можно обращаться. Ответ должны дать в течение суток.

Кроме этого, в каждой поликлинике есть дежурный администратор, и его телефон должен быть доступен. Это, в принципе, первый специалист, к которому вы должны обратиться со своей проблемой.

- Как быть с тем, что человека отправляют в поликлинику, хотя он болен и ему там делать нечего?

- Иногда мы сталкиваемся с такими жалобами. В этом случае работаем с персоналом, потому что в приоритете, безусловно, обслуживание на дому. Если человек с легкими симптомами ОРВИ приходит в поликлинику там есть разграничение потоков. Есть так называемые фильтры: здесь сразу осмотрят пациента и, если есть подозрение на COVID-19, возьмут мазок на ПЦР.

«ДОВЕРЯТЬ ВРАЧУ, А НЕ ИНТЕРНЕТУ»

- Кому положен бесплатный ПЦР–тест и в каких случаях?

- Он показан тем, у кого есть признаки ОРВИ. Такие тесты выполняются в рамках ОМС. У вас должен быть при себе полис и паспорт.

- Должны ли выдаваться бесплатные лекарства от ковида и кому? Читатели пишут, что участковые терапевты предлагают максимум парацетамол, а остальное – за свой счет.

- Если есть подтвержденный диагноз COVID-19, по назначению врача, конечно, выдаются лекарственные средства. Зачастую возникают вопросы – почему только два препарата? А где же остальное?

- А должно быть? Чаще всего антибиотики сразу требуют предоставить…

- Именно так. Мы теперь можем одним нажатием кнопки войти в интернет и узнать все, что мы сами захотим. Но я еще раз призываю доверять врачу, а не интернету. Коронавирус начинают лечить противовирусными препаратами, как при всех вирусных заболеваниях. Антибиотики назначают - на 5-6 день, если они необходимы, если присоединяется бактериальная флора. Должна быть оценка и назначение врача.

«ШУТКИ С КОРОНАВИРУСОМ – ПЛОХИ»

- Насколько загружена скорая помощь сегодня в городе?

- На сегодня у нас было 1 233 обращения и 977 выездов. В пиковые дни - до 1300 выездов. Это довольно много. Если утром не дозвонился в поликлинику, как правило, набираешь скорую помощь, если у тебя симптомы ОРВИ. Часто бывает, что диспетчер скорой, понимая, что экстренная помощь не нужна, перенаправляет вызов в поликлинику по месту жительства обратившегося.

В целом, хочется, чтобы ростовчане понимали: скорая помощь – это экстренные вызовы, вопрос жизни и смерти.

- Вы сами в «красной зоне» бываете?

- Конечно. Неоднократно и во всех ковидных госпиталях Ростова. Я и мои коллеги собственными глазами видим, что происходит: ситуация напряженная, реанимационные отделения загружены. Думаю, уже многие осознали на примере родных и близких, что шутки с коронавирусом очень плохи. И поэтому призываю всех вакцинироваться. Это сегодня очень важно. Я бы сказал – необходимо! Эфир с Сергеем Мясниковым слушайте на радио «КП - Ростов-на-Дону».

АЛЛО!

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