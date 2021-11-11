За сколько дней должны прийти результаты ПЦР-теста, рассказал начальник Горздрава Ростова

Не всегда результаты теста доводятся до больницы и пациента вовремя Фото: ИВАНОВА Диана

В какой срок пациенту должен прийти результат ПЦР-теста на коронавирус, рассказал начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону», отвечая на вопрос слушателя. Пациенты поликлиники № 42 в Левенцовке обеспокоены, что ждать приходится три дня.

- Норматив есть. Он составляет 48 часов, учитывая, что у нас активно работает лаборатория КДЦ «Здоровье», и там все автоматизировано. Только здесь мы делаем не менее 3 тысяч 800 ПЦР-исследований в сутки, - уточнил руководитель. - Плюс существуют лаборатории других организаций. В целом получается более 6,5 тысячи исследований. Охват достаточный.

Также глава Горздрава признал, что в доведении результатов до медучреждений и пациентов есть технические проблемы.

- Это так. Может быть задержка выгрузки на Госсуслугах - мы об этом знаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ревакцинировались от коронавируса 30 тысяч жителей Ростова

Привитых в первый раз — на 600 тысяч больше (подробнее)

Глава Горздрава Ростова рассказал, сколько привитых попадает в ковидные госпитали

Какой процент вакцинированных заболевает так, чтобы оказаться на больничной койке, уточнили в управлении здравоохранения города (подробнее)