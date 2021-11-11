Ревакцинировались от коронавируса 30 тысяч жителей Ростова

В Горздраве стремятся к охвату вакцинацией взрослого населения Ростова на уровне 80% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону ревакцинацию от коронавируса прошли уже 30 тысяч жителей. А привиты от ковида в первый раз уже более 634 тысяч человек. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников.

- На сегодня вакцинация проходит довольно активно. Привиты уже более 634 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 30 тысяч ростовчан. Но, как вы знаете, мы стремимся к охвату в 80% взрослого населения города. Уверен и продолжаю утверждать, что вакцинация - основной путь, который призван выровнять сложную ситуацию по коронавирусу.

Свой призыв к вакцинации глава Горздрава подкрепил информацией, что в ковидных госпиталях города сейчас лечится менее 1% привитых от коронавируса. И болеют они в средне-тяжелой форме, тяжелые случаи развиваются только на фоне других заболеваний.

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