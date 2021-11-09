В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации

Сменился режим работы пунктов вакцинации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице изменился график работы городских пунктов вакцинации. Об изменениях ростовчан предупредили в управлении здравоохранения. Теперь они будут работать в следующем режиме.
«МЕГАМАГ», Пойменная 1,
(1 этаж напротив "Ашана")
с 10.00 - 18:00 ежедневно.
*По QR- кодам: вакцинация перенесших заболевание, имеющих подтверждающий документ и ревакцинация.
ТЦ Горизонт, Нагибина 32/2
310-49-19 - многоканальный
ежедневно с 10:00 до 18:00
* По QR- кодам: вакцинация перенесших заболевание, имеющих подтверждающий документ и ревакцинация.
ТЦ СитиГалерея, Нагибина, 30
Пн-пт 14:00-18:00
Сб, вскр 10:00-14:00
*Пропуск на вакцинацию осуществляется с сопровождением до пункта.
Клиническая больница РЖД -медицина, Варфоломеева 92А
с 9:00-13:00
ГБ-8: Красноармейская 19,
с 15:00 до 07:00 утра; 232-62-58
Работает ежедневно
ТЦ «Золотой Вавилон» ул. Малиновского, 25,
Ежедневно с 10-00 до 18-00
*Вход по QR коду, исключение только для пришедших на вакцинацию.
ТК «Южный», 40 лет Победы 101;
Ежедневно с 09:00-16:00;
285-07-03- колл-центр
Филиал МБУЗ ГП 10, Чехова 17,
с 8-00-15-00 .
8-929-657-88-12
Зорге 66
с 8-00 до 20-00.
8-929-657-88-12
МБУЗ ГБСМП, ул. Бодрая 88,
Пн-пт с 9.00-15:00
Сб, вс не раб
310-58-31, 235-01-88
ТРК «Сокол» 3 этаж
Понедельник - выходной!
Часы работы с 12.00 до 15.00,
*Желающих привиться будут пропускать (с сопровождением до пункта)
ТЦ «Талер», ул Зорге 33
Вторник- пятница 12.00-15.00
8909-414-87-80
*Пропуск по QR- кодам: вакцинация перенесших заболевание, имеющих подтверждающий документ и ревакцинация.
Ростовский государственный цирк пр-кт. Буденновский, д. 45.
Пн, ср, чт, пт, сб, вс
Выходной- вт
14-00- 18-00
8 (906) 430-13-46
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