В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации

Сменился режим работы пунктов вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице изменился график работы городских пунктов вакцинации. Об изменениях ростовчан предупредили в управлении здравоохранения. Теперь они будут работать в следующем режиме.

«МЕГАМАГ», Пойменная 1,

(1 этаж напротив "Ашана")

с 10.00 - 18:00 ежедневно.

*По QR- кодам: вакцинация перенесших заболевание, имеющих подтверждающий документ и ревакцинация.

ТЦ Горизонт, Нагибина 32/2

310-49-19 - многоканальный

ежедневно с 10:00 до 18:00

* По QR- кодам: вакцинация перенесших заболевание, имеющих подтверждающий документ и ревакцинация.

ТЦ СитиГалерея, Нагибина, 30

Пн-пт 14:00-18:00

Сб, вскр 10:00-14:00

*Пропуск на вакцинацию осуществляется с сопровождением до пункта.

Клиническая больница РЖД -медицина, Варфоломеева 92А

с 9:00-13:00

ГБ-8: Красноармейская 19,

с 15:00 до 07:00 утра; 232-62-58

Работает ежедневно

ТЦ «Золотой Вавилон» ул. Малиновского, 25,

Ежедневно с 10-00 до 18-00

*Вход по QR коду, исключение только для пришедших на вакцинацию.

ТК «Южный», 40 лет Победы 101;

Ежедневно с 09:00-16:00;

285-07-03- колл-центр

Филиал МБУЗ ГП 10, Чехова 17,

с 8-00-15-00 .

8-929-657-88-12

Зорге 66

с 8-00 до 20-00.

8-929-657-88-12

МБУЗ ГБСМП, ул. Бодрая 88,

Пн-пт с 9.00-15:00

Сб, вс не раб

310-58-31, 235-01-88

ТРК «Сокол» 3 этаж

Понедельник - выходной!

Часы работы с 12.00 до 15.00,

*Желающих привиться будут пропускать (с сопровождением до пункта)

ТЦ «Талер», ул Зорге 33

Вторник- пятница 12.00-15.00

8909-414-87-80

*Пропуск по QR- кодам: вакцинация перенесших заболевание, имеющих подтверждающий документ и ревакцинация.

Ростовский государственный цирк пр-кт. Буденновский, д. 45.

Пн, ср, чт, пт, сб, вс

Выходной- вт

14-00- 18-00

8 (906) 430-13-46

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Пускать в торговые центры для вакцинации будут только по QR-кодам или справке о введении первого компонента вакцины.