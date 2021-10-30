В Ростове сменится режим работы пунктов вакцинации

В Ростове сменился режим работы пунктов вакцинации
Фото: Иван МАКЕЕВ
В донской столице столице на время нерабочей недели изменится режим работы мобильных пунктов вакцинации. В особенности это касается тех, которые располагаются в городских торговых центрах. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.
Так, в торговых центрах «МегаМаг», «Горизонт», «Золотой Вавилон» прививку можно будет сделать с 10 до 18 часов. Войти в торговый центр для прохождения вакцинации смогут только те, кто:
- имеет QR-код, свидетельствующий о перенесенном заболевании (вакцинация проводится через 6 месяцев после выздоровления);
- имеет QR-код и пришедшие на ревакцинацию (проводится через 6 месяцев после первой завершенной вакцинации);
- имеет справку о введении первого компонента вакцины.
Режим работы пунктов вакцинации:
1. ГБ-8: Красноармейская, 19, ежедневно с 15:00 до 07:00;
2. ТК «Южный», 40-летия Победы, 101; ежедневно с 09:00-16:00;
3. Зорге 66, 1-3 ноября с 8:00 до 20:00 , 5 и 6 ноября с 8:00-14:00, 4 и 7 октября не работают;
4. МБУЗ ГБСМП, Бодрая 88, с понедельника по пятницу с 9:00-15:00, суббота и воскресенье - не работает;
5. Ростовский государственный цирк, Буденновский, 45, с понедельника по субботу, с 14:00 до 18:00;
6. Новый Базар, Космонавтов, 2/2, с 1 по 3 ноября, с 10:00-14:00.
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