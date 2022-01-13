Ревакцинация от коронавируса в Ростовской области: где и когда можно привиться «Спуником Лайт» и «Спутником V»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Продолжается ревакцинация от коронавируса в Ростовской области. Рассказываем, через сколько дней после вакцинации нужно сделать укол, где поставить укол и какой препарат подойдет.
По данным управления здравоохранения, ревакцинироваться нужно через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания. При этом для вакцинации подходит как «Спутник Лайт», так и «Спуник V»: первый препарат вводит однократно, второй — дважды.
Еще один популярный вопрос — защитит ли прививка от новых штаммов коронавируса. Власти сообщают, что результаты исследования Центра Гамалеи показали эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон».
В начале нового года открылись более 40 пунктов вакцинации. Публикуем адреса и расписание работы:
МБУЗ "ГБ №1 им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону" (пр.Ворошиловский,105)
Будни — 08.00 -20.00,
Суббота, воскресенье — 08.00 — 14.00
Торговый центр «Мегамаг» (Пойменная 1)
Ежедневно — с 10.00 – 18.00
Торговый центр «Горизонт» (Нагибина 32/2)
Ежедневно — 10.00 — 18.00
Городская больница № 6
Поликлиническое отделение № 1 (35 Линия, дом № 6, кабинет № 16)
Поликлиническое отделение № 2 (Мясникова, 68/38 кабинет № 3)
Поликлиническое отделение № 3 (28 линия, 55, кабинет № 112)
Будние — 09.00 — 19.00,
Суббота, воскресенье — 08.00 до 14.00
Горбольница №7 (улица Профсоюзная, 49/52, кабинет № 116)
Будни — 08.00 -19.00,
Суббота, воскресенье — 9.00 — 14.00
ТРК «Сокол», 3 этаж
Понедельник выходной, в другие будние дни — 15.00 — 19.00
Суббота, воскресенье — 12.00 — 15.00
Городская больница № 8 (ул.Пушкинская, 31, кабинет № 313)
Будни — 8.00 — 16.00
Суббота, воскресенье — 8.00 — 14.00
Горбольница № 8 (Красноармейская, 19)
Ежедневно: 15.00 — 07:00 (все желающие); 14.00 — 15.00 (беременные)
Городская больница №20 (проспект Коммунистический, 39)
Будни — 08.00 — 20.00
Суббота, воскресенье — 8.00 — 14.00
Здание горбольницы №20 (проспект Коммунистический, 39)
С 08-00 до 20-00
ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25)
Ежедневно — 10.00 — 18.00
Городская поликлиника № 1 (ул. Сержантова, 3, кабинет № 207)
Будние — 08.00 — 20.00.
Cуббота, воскресенье — 08:00 — 14:00
Улица Днепропетровская, 50, кабинет № 118: будни — 08.00 — 20.00,
Городская поликлиника № 4 (Переулок Днепровский, 122/1, пункт №1, кабинет № 108)
Будние — 08.00 — 20.00
Суббота, воскресенье — 08.00 — 14.00
Переулок Днепровский 122/1, пункт №2: понедельник — пятница — 8:00 —16:00
Улица Миронова, 8: будние — 8.00 — 20.00
Суббота, воскресенье — 8.00 — 14.00
ТК «Южный» (40 лет Победы 101)
Ежедневно — 09:00 — 16:00
Городская поликлиника № 5 (переулок Оренбургский, 22/1, кабинет № 32)
Будние — 9.00 — 18.00
Суббота, воскресенье 9.00 — 14.00
Городская поликлиника №7
Улица Варфоломеева,103/39
Понедельник с 10.00 -14.00,
Вторник, четверг, пятница — 10.00 — 16.00
Зоологическая 30: будни — 10.00 — 12.00, суббота и воскресенье — выходной.
Галерея «Астор»
Среда, суббота, воскресенье — 14-00 — 18-00
Городская поликлиника № 9 (Проспект 40-летия Победы, 57А)
Будни — 8.00 — 20.00,
Суббота, воскресенье — 9.00 — 14.00
Городская поликлиника № 10 (Большая Садовая, 106/46)
Будни с 08.00 -20.00, суббота и воскресенье — 8.00 — 14.00
Филиал МБУЗ ГП 10 (Чехова 17)
С 8.00 — 15.00
Зорге, 66: 8.00 — 20.00.
Полный список прививочных кабинетов можно посмотреть здесь.
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