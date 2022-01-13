Ревакцинация от коронавируса в Ростовской области: где и когда можно привиться «Спуником Лайт» и «Спутником V»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Продолжается ревакцинация от коронавируса в Ростовской области. Рассказываем, через сколько дней после вакцинации нужно сделать укол, где поставить укол и какой препарат подойдет.

По данным управления здравоохранения, ревакцинироваться нужно через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания. При этом для вакцинации подходит как «Спутник Лайт», так и «Спуник V»: первый препарат вводит однократно, второй — дважды.

Еще один популярный вопрос — защитит ли прививка от новых штаммов коронавируса. Власти сообщают, что результаты исследования Центра Гамалеи показали эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон».

В начале нового года открылись более 40 пунктов вакцинации. Публикуем адреса и расписание работы:

МБУЗ "ГБ №1 им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону" (пр.Ворошиловский,105)

Будни — 08.00 -20.00,

Суббота, воскресенье — 08.00 — 14.00

Торговый центр «Мегамаг» (Пойменная 1)

Ежедневно — с 10.00 – 18.00

Торговый центр «Горизонт» (Нагибина 32/2)

Ежедневно — 10.00 — 18.00

Городская больница № 6

Поликлиническое отделение № 1 (35 Линия, дом № 6, кабинет № 16)

Поликлиническое отделение № 2 (Мясникова, 68/38 кабинет № 3)

Поликлиническое отделение № 3 (28 линия, 55, кабинет № 112)

Будние — 09.00 — 19.00,

Суббота, воскресенье — 08.00 до 14.00

Горбольница №7 (улица Профсоюзная, 49/52, кабинет № 116)

Будни — 08.00 -19.00,

Суббота, воскресенье — 9.00 — 14.00

ТРК «Сокол», 3 этаж

Понедельник выходной, в другие будние дни — 15.00 — 19.00

Суббота, воскресенье — 12.00 — 15.00

Городская больница № 8 (ул.Пушкинская, 31, кабинет № 313)

Будни — 8.00 — 16.00

Суббота, воскресенье — 8.00 — 14.00

Горбольница № 8 (Красноармейская, 19)

Ежедневно: 15.00 — 07:00 (все желающие); 14.00 — 15.00 (беременные)

Городская больница №20 (проспект Коммунистический, 39)

Будни — 08.00 — 20.00

Суббота, воскресенье — 8.00 — 14.00

Здание горбольницы №20 (проспект Коммунистический, 39)

С 08-00 до 20-00

ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25)

Ежедневно — 10.00 — 18.00

Городская поликлиника № 1 (ул. Сержантова, 3, кабинет № 207)

Будние — 08.00 — 20.00.

Cуббота, воскресенье — 08:00 — 14:00

Улица Днепропетровская, 50, кабинет № 118: будни — 08.00 — 20.00,

Городская поликлиника № 4 (Переулок Днепровский, 122/1, пункт №1, кабинет № 108)

Будние — 08.00 — 20.00

Суббота, воскресенье — 08.00 — 14.00

Переулок Днепровский 122/1, пункт №2: понедельник — пятница — 8:00 —16:00

Улица Миронова, 8: будние — 8.00 — 20.00

Суббота, воскресенье — 8.00 — 14.00

ТК «Южный» (40 лет Победы 101)

Ежедневно — 09:00 — 16:00

Городская поликлиника № 5 (переулок Оренбургский, 22/1, кабинет № 32)

Будние — 9.00 — 18.00

Суббота, воскресенье 9.00 — 14.00

Городская поликлиника №7

Улица Варфоломеева,103/39

Понедельник с 10.00 -14.00,

Вторник, четверг, пятница — 10.00 — 16.00

Зоологическая 30: будни — 10.00 — 12.00, суббота и воскресенье — выходной.

Галерея «Астор»

Среда, суббота, воскресенье — 14-00 — 18-00

Городская поликлиника № 9 (Проспект 40-летия Победы, 57А)

Будни — 8.00 — 20.00,

Суббота, воскресенье — 9.00 — 14.00

Городская поликлиника № 10 (Большая Садовая, 106/46)

Будни с 08.00 -20.00, суббота и воскресенье — 8.00 — 14.00

Филиал МБУЗ ГП 10 (Чехова 17)

С 8.00 — 15.00

Зорге, 66: 8.00 — 20.00.

Полный список прививочных кабинетов можно посмотреть здесь.

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