В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «5 элемент» сдали в эксплуатацию очередной многоквартирный дом

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ»

В донской столице, в микрорайоне Левенцовском, ведется активное строительство нового ЖК «5 элемент». Застройщик, ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ», получил разрешение на ввод в эксплуатацию уже девятого в ЖК «5 элемент» жилого дома – корпуса 5-4 общей площадью около 30,5 тысячи квадратных метров. Сданному дому присвоен адрес: улица Еременко, дом 114.

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ»

Корпус представляет собой семиподъездный жилой дом с переменной этажностью – от 9 до 14 этажей. В нем размещены 446 квартир общей площадью порядка 21 тысячи квадратных метров: 247 однокомнатных, 118 двухкомнатных, 81 трехкомнатная.

Площадь нежилых помещений составила около 530 квадратных метров. В скором времени здесь начнут работать объекты коммерческой инфраструктуры: магазины, салоны красоты, сервисные службы.

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ»

Отметим, что к моменту сдачи в доме продано уже 95 процентов квартир. Купить квартиру с отделкой в сданном доме можно по цене от 3,6 млн. рублей. Это дороже, чем в строящемся доме, но зато праздновать новоселье можно сразу после оформления сделки.

Сам жилой комплекс расположен на участке площадью 34 га.

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ»

Всего проектом предусмотрено строительство 26 корпусов высотой 7–25 этажей. В них разместятся порядка 9,9 тысячи квартир общей площадью 342 тысячи квадратных метров.

На территории уже построили два детских сада на 410 мест.

Завершить проект компания намерена в 2025 году.