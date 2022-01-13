Вареники с сюрпризами — вид психотерапии: Как на Дону празднуют Старый Новый год

О традициях Старого Нового года на Дону рассказала специалист по культуре и традициям казачьего народа Елена Стратьева Фото: Кристина Круговых

Волшебное время — Старый Новый год. В середине Святок, когда мы стараемся заглянуть за завесу будущего и узнать свою судьбу на следующие 12 месяцев. Специалист по культуре и традициям казачьего народа, традиционной культуры Дона Елена Стратьева в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказала об интересных традициях празднования Нового года по старому стилю. Конечно, поговорили и о варениках с сюрпризами! А еще узнали, про фестиваль вареников в Ростове и можно ли полакомиться праздничным блюдом на диете.

КОЗУ РЯЖЕНУЮ ЗВАЛИ?

- С чего бы вы начали свой рассказ о традициях Старого Нового года?

- Когда говорят о традиции Старого Нового года, сразу возникает перед глазами картинка — вареники. Это такое очень вкусное время, которое собирает семью за столом. Но к этому времени надо грамотно подойти. Вообще, Старый Новый год — это часть святочных дней. Святки у нас длятся 12 дней, начинаются с Рождества и длятся до Крещения.

Прежде чем рассказать о Старом Новом годе, я хочу сказать о Коляде, с которой начинаются Святки. Поскольку этот праздник древний, еще дохристианский, то колядовщики прославляют молодое солнышко и ходят с колядками, специальными песнями, рядятся и играют. Например, ряженый в коня падает, а потом оживает — это символ солнца. В козу обязательно рядится мальчик - это такое соединение мужского и женского начала, и единение дает толчок плодородию.

После принятия христианства стали христаславщики ходить. И сейчас ходят: две ипостаси — и колядовщики, и христаславщики. Последние уже пели песни христаславские, тропари и носили вертеп, который у нас на Дону не очень часто брали с собой, но всем рассказывали о рождении Иисуса. А уже далее следует Старый Новый год.

Кстати, я спрашивала у казаков станицы Гниловской: они не ходят под Рождество, а только щедруют в Старый Новый год. Щедровка перед Старым Новым годом. Сеют-посевают именно во время Щедрования - утром Старого Нового года. 14 числа открываются двери, стоит мальчик с ситом, а в сите — зерно. Мальчик! Потому что зерно посевает мужчина — не женщина. Если это делает девочка — это не правильно. И вот он сеет: «Сею-вею-посеваю с Новым годом поздравляю!», а девчонки за ним говорят «Пшеницы, зерна, чечевички!» - в общем, пожелания.

Если колядовщиков считают представителями потустороннего мира, и их надо одарить как предков своих, чтобы они потом оберегали весь следующий год от ненастья и плохое забрали, то на щедровке — свято место пусто не бывает — пожелания говорят, чтобы все было хорошо. И одаривать нужно в обоих случаях, просто в первом по сути это откупаться.

Главное в лепке вареников - собраться всей семьей Фото: Оля Артемова.

ВАРЕНИКИ — ТОЛЬКО У НАС?

- Многие говорят, что вареники только у нас на Дону, что это только южная традиция. Правда это, или лукавят?

- Не будем столь категоричны. Да, на юге лепят вареники. А на севере — пельмени. Знаете сколько на севере челдонов? Это человек с Дона так называется. Приедешь на север, а наших там много. Конечно же традицию вареников с собой забирали. Вообще, сейчас все перемешано, и хорошо, когда перемешивается именно хорошее, а не плохое.

- Вы храните эти традиции — и казачьи, и русские. Я помню детство свое: жил в частном доме, и всегда и сеяли-посевали, и козу водили с ленточками и колокольчиками. Сейчас мне кажется, что этого нет, это не востребовано. Как считаете?

- Так получилось, что генетическая память сработала, хоть и не с раннего детства. Постепенно я стала узнавать об этом и пытаться делиться тем, что я знаю, с другими людьми, особенно с младшим поколением. Лет 15 назад позвала детвору из своего подъезда, и мы лет восемь так ходили. Каждый раз придумывали новые роли. Уверена, это надо передавать: если мы не будем это делать, то кто? В школе такое не рассказывают особо. Это сложно передать, потому что сама традиция очень взрослая — о соединении женского и мужского, и в ней детских моментов было очень мало. Но в то же время традиция объединяет, и это передавать нужно.

Нашему народу пришлось нелегко: воевали с супостатами и басурманами, и если жить порознь, а не в семье, можно было погибнуть. А все обрядовые действия, традиции - они очень здорово объединяют людей.

Диетолог не против такого блюда, главное - в меру Фото: Оля Артемова.

МОЛОДЕЖИ-ТО НРАВИТСЯ

- А молодежи интересны традиции Старого Нового года, или уже нет?

- Они удивляются и иной раз не знают как реагировать. Улыбаются, посмеиваются, хихикают.Главное - не надо им показывать со стороны, просто рассказывать - в этом надо участвовать.

Неделю назад приходили приобщиться к традициям ребята из трудных подростков. Один нарядился в козу — в маску с рожками, а другой был Дедом Карачуном с бородой. И когда они поняли, что их лица скрыты, и выступать не страшно, им понравилось, стали погружаться в действо.

- В этом году в некоторых детских садах детвора разучивала стишки про значение сюрпризов, про вареники.

- Хорошо, что так делают в детсаду. Не надо заморачиваться - казачий это или обычный детский сад. Люди вырастут и сами потом поймут свою принадлежность. Я не могу назвать этот обряд казачьим. Это общепризнанный народный заимствованный нашим народом от других.

- Лепить вареники с сюрпризами - это, говорите, не такая древняя традиция?

- Трудно сказать, когда они появились. У степняков — какие вареники с сюрпризами могли быть - подумайте. Тогда ходили в боевые походы, многое взяли из культур других народов. Очень поздно по историческим меркам появилась семья, и уже там стали их лепить. Когда совместно что-то делает вся семья, это очень важно.

Оказывается в Азове вареники имеют название — меланьки. Что удивительно, потому что Меланьина свадьба — это из Старочеркасской. Там кладут разные привычные сюрпризы - фасоль, горох и другие. Но я знаю, что в Аксае берут бумажечку, что-то в пишут, заворачивают в фольгу и погружают в начинку.

Кстати, люди воцерковленные гаданием не занимаются, но тоже собираются вместе и лепят эти меланьки.

- Столько всего знаете про традиции Старого Нового года. А сами-то вареники лепите?

- Я как правило работаю в это время, и не всегда есть время лепить, так что часто покупаем готовый. Но сейчас внук маленький, и с ним надо лепить, чтобы он увидел этот процесс. А еще все святочные дни проводят увлекательные подблюдные гадания. Кладут под сито какие-то штучки, наделенные смыслом, и поют подблюдные песни. Или можно накрутить бумажек с пожеланиями и поместить в мешок, и с песнями потом доставать и читать всем вместе. Хороший вариант еще с грецкими орехами: не выбрасывать скорлупки, а вложить туда пожелание, закрыть, обернуть фольгой — и готово! Видела такие в продаже, а можно делать самим.

Главное - это объединяет людей, и считается, когда люди садятся за один стол и вкушают пищу, они автоматически считаются родственниками.

Люди отмечали издавна отмечали Старый Новый год на Дону Фото: Мария ЛЕНЦ

НА ДИЕТЕ ВАРЕНИКИ МОЖНО!

Наталья Хоронько, диетолог

- Учитывая тот факт, что вареники с сюрпризами на Старый Новый год считаются для нашего региона традиционным блюдом, то условно здоровым людям рекомендую не отказываться от них в такой прекрасный праздник. Если нет проблем со здоровьем, в частности с органами ЖКТ, то съесть небольшую порцию вареников вполне может каждый человек.

У меня на самом деле нет любви к сочетанию теста и начинки из картофеля или творога. Куда более приветствуется сочетание, например, теста и вишни, либо теста и грибов с луком.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В Ростове-на-Дону существует фестиваль вареников с сюрпризами. Правда, люди не собираются в одном месте с песнями, но уже несколько ресторанов включают в праздничные дни в меню такой пункт.

- Сама идея фестиваля витала в воздухе очень давно, - рассказывает креативный директор Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Алексей Матвиенко. - Шесть лет назад, развивая бренд города и создавая гастрономический проект «Ростов — город со вкусом», продумали и фестиваль раков, и селедки, и вареников. Вареничный фестиваль проходит на площадках ресторанов при гостиницах, чтобы в первую очередь гости города познакомились с доброй ростовской традицией.

СПРАВКА «КП - Ростов-на-Дону»

Русские издревле отмечают новый год, правда даты празднования несколько раз менялись.

Так с 988 года, когда Русь приняла христианства, начало года отмечали 1 марта, в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября, тогда летосчисление вели по византийской системе — от сотворения мира.

В 1799 году Петр Первый издал исторический указ о праздновании Нового года. Согласно этому документу, считать следовало как в других европейских странах - от Рождества Христова и с 1 января. Кстати в том же указе Петр Первый велел подданным украшать ворота и дома хвойными деревьями или их ветвями, зажигать свечи, затевать огненные потехи и стрельбу в знак веселья. Однако, в те времена Россия жила по Юлианскому календарю, так что даже при совпадении даты празднования Нового года 1 января, наши предки отмечали этот день на несколько дней позже наших западных соседей.

Только после Октябрьской революции новое советское правительство решило принять прогрессивный западный календарь — григорианский, по которому мы и живем по сей день. Впервые Новый год по новому стилю отметили в 1919 году. Таким образом, появилась разница в 13 дней между старым и новым стилем летосчисления, а россияне получили еще один праздник — Старый Новый год или Новый год по старому стилю. Отмечают его в ночь с 13 на 14 января, причем иногда с не меньшим размахом, чем в Новый год.

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