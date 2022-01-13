Как ростовчане объедаются варениками, верят в сюрпризы и встречают нежданных гостей в Старый Новый год

Вечная борьба за начинку: одни любят несладкие - с картошечкой с грибами, другие - со сладким творогом, а то и с соленым сыром Фото: Оля Артемова.

Марафон по поеданию "Оливье", "Селедки под шубой" и бутербродов с красной икоркой медленно, но, верно, подошел к концу. И казалось бы, теперь то точно - с понедельника на диету. А нет, подождите доставать брокколи с верхней полки - на очереди Старый Новый год. Он припас для нас кастрюли с варениками, неожиданные предсказания, ну и конечно очередную пару-тройку лишних килограммов.

Отказаться от таких гостинцев смогут только сильные духом, фанаты обезжиренного кефира и овощей на пару. Ну, а если вы не из их числа, добро пожаловать на очередную серию голодных игр, ведь 13 января разгорается нешуточная борьба за порции сладкой жизни, нитки путешествий и, естественно, звон монет.

Журналисты «КП – Ростов – на – Дону» узнали, как ростовчане отмечают Старый Новый год, готовят ли вареники с предсказаниями, а также, верят ли, что сахар - это к сладкой жизни, а перец - к острым ощущениям.

"КАК МОНЕТКА В КАРТОФЕЛЬНОЙ НАЧИНКЕ СДЕЛАЕТ ТЕБЯ БОГАТОЙ?"

- Около 5 лет назад я переехала из Ростова в Москву, так сказать, выпорхнула из теплого гнездышка в самостоятельную будущность, - рассказывает студентка Яна Щукина. - Если честно, поначалу с трудом смирилась, что в местных супермаркетах нет «венских булочек», а на кассе продавщица через раз понимает, почему я прошу у нее загадочный кулечек. Но добило даже не это, а тот факт, что в других городах России, оказывается, не отмечают Старый Новый год. Когда я говорю знакомым про вареники с сюрпризами, на меня косятся как на сумасшедшую. Мол, деточка, ты серьезно думаешь, что монетка в картофельной начинке сделает тебя богатой?

Ничего вы не понимаете, это же добрая традиция, романтика! Собраться за большим столом, лепить вареники, потом смотреть, как печалится тот, у кого попался перец, и как соседка Дашка радуется долгожданному кольцу из фольги. Поэтому я очень стараюсь приезжать домой в канун всех праздников. У нас есть добрая традиция сначала готовить, а потом дарить вареники родным и гостям.

Лучок с салом на сковородочке - лучшая "приправа"! Фото: Оля Артемова.

"ОБЪЕДАЕМСЯ ВАРЕНИКАМИ И РЕШАЕМ, ЧТО ПОРА БЫ ХУДЕТЬ"

- Утром 13 января все самые занятые члены семьи уезжают по делам, и мы с младшими братьями и мамой приступаем приготовлению, - продолжает ростовская москвичка. - Сначала пишем список хороших и плохих сюрпризов-пожеланий, потом по всему дому отыскиваем нужные ингредиенты. Основа вареников, как и у многих, картофель с луком или грибами, половина - обычных, а половина - с предсказаниями, и тут уже кому что попадет. Апельсиновая долька - к скорому наслаждению, гречка - к хорошим новостям в ближайшее время, перец горошком - к серьезным жизненным переменам, фасоль - к беременности.

Когда все это прячешь, чувствуешь себя волшебником, во власти которого сюрпризы. А еще по правилам нашей семьи уже сваренные вареники раскладывают по тарелкам только те, кто их готовил, получается, что мы как бы дарим их гостям и родным. Всегда очень интересно, что кому попадется. А младшие братья, например, всегда просят одну, а порой и две порции добавки, чтобы найти побольше сюрпризов. В конце концов мы объедаемся варениками и решаем, что 13 дней обжорства – это конец, и пора бы худеть.

"КОМУ БЕСПЛАТНЫХ ВАРЕНИКОВ?"

Но как оказалось, не все празднуют 13 января в семейном кругу. Иногда Старый Новый год может принести не только сюрпризы в варениках, но и нежданных гостей.

- Около 15 лет назад я жила в коммунальной квартире, несмотря не бытовые условия подготовка в вареничному квесту всегда проходила на высоте, - рассказывает ростовчанка Виктория Лобко. - На общей кухне с самого утра боролась с тестом и начинкой, чтобы порадовать себя и гостей, правда, в тот раз перестаралась. Вышло аж пять килограммов, а компанию мне составляла только подруга Верка. Для двух девушек слишком уж много картофельного счастья! Позвонила ей с просьбой позвать к нам своих приятелей: вместе все же веселее.

Как оказалось, в тот момент Верка, как раз проходила около фонтана возле ростовской Консерватории. На лавочках возле храма музыки всегда собирались компании тех, кто по каким-то причинам не стал великим скрипачом, и теперь исполняет хиты группы «Кино» под гитару. Подруга без всякого стеснения подошла к фонтану и крикнула: «Ребята, кто хочет в гости и поесть бесплатных вареников?».

И сметанку не забудьте! Фото: Оля Артемова.

15 ГОЛОДНЫХ МУЗЫКАНТОВ И КОММУНАЛЬНЫЙ КОРИДОР

- Спустя полчаса уж с больно довольным видом Верка стоит на пороге моей двери. Спрашиваю, а чего радостная такая, в ответ получаю: "Мол, ты же звала гостей?"

- Ну да, замявшись ответила я, в надежде увидеть хотя бы пару-тройку веселых приятелей.

- Тогда принимай, - с гордостью произнесла Верочка.

То, что происходило дальше повергло меня в шок. В дверь стали заходить абсолютно незнакомые люди. Один, второй, третий, четвертый. На седьмом безымянном гражданине я даже перестала считать от изумления. По итогу 15 голодных музыкантов полностью заполнили коммунальный коридор.

В перерывах между счетом и шоком пытаюсь выяснить:

- Вера, это что такое? Кто они? Где ты их нашла?

- Ну как кто? Это твои гости, как и просила. Надеюсь, вареники на столе, они голодные, - с энтузиазмом выдала подруга.

"ДАРЕНОМУ КОНЮ В ТАРЕЛКУ НЕ СМОТРЯТ"

- Делать было нечего, обратно их явно не прогнать, а вареников и впрямь получилось многовато. Ну ладно, благотворительность, так благотворительность. Решаю пригласить всю эту толпу в свою комнату, в надежде на то, что мой компьютер и ценные вещи не вынесут.

Пока Верка караулила наших новых «приятелей» я носилась по кухне в поисках тарелок и вилок, пришлось даже одолжить у соседей. Столовый сервиз на шесть персон, подаренный мамой явно такого, не переживет.

По итогу, как сейчас помню, каждому досталось ровно по шесть штук, не то, чтобы очень сытно, ну уж простите, дареному коню в тарелку не смотрят. Когда все поели, один из товарищей достал из широких штанин две бутылки сомнительного портвейна. Но меня уже ничем не удивишь, разлили по кружкам, а потом всей компанией играли в коммунальных коридорах в "Крокодила" и "Апанаса" часов до 4 утра. Соседи, конечно, возмущались, но полицию не вызвали. На рассвете я попрощалась с приятелями и больше никогда их не видела. Зато этот Старый Новый год не забуду никогда.

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