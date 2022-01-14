Журналистов из Ростовской области власти поздравили с Днем печати тортом с портретами Сталина и Путина

Журналистов из Таганрога в День печати угостили ярким тортом. Фото: Александр Нанкин

Накануне, 13 января, журналистов по всей стране поздравляли с профессиональным праздником – Днем российской печати. Чествовали журналистов, блогеров, видеооператоров и фотографов. В Таганроге торжественный прием для СМИ состоялся в местной мэрии и произвел настоящий фурор в Интернете.

Журналисты заверили, что торт был очень вкусным. Фото: Александр Нанкин

КРЕАТИВ БЫСТРО РАЗЛЕТЕЛСЯ ПО СОЦСЕТЯМ

Так, глава городской администрации Михаил Солоницин необычным образом поздравил прессу. Праздничным угощением для гостей стал двухъярусный торт с портретами писателя Антона Чехова, одного из донских телеведущих Дмитрия Фуфаева, а еще - генсека Иосифа Сталина и Президента РФ Владимира Путина. Центральным элементом кулинарного шедевра была шоколадная фигура Петра Первого. Другими элементами декора угощения стали полоса газеты "Правда", микрофон, телевизор, планшет и диктофон.

Среди прочих элементов декора были и газеты из глазури. Фото: Александр Нанкин

Гости праздника оценили креатив администрации – фото торта вмиг разлетелись по социальным сетям.

Кстати, сладкий элемент с изображением Владимира Путина достался фотографу местной газеты. А фигура Петра I - самому главе Таганрога Михаилу Солоницину.

Так выглядел кулинарный шедевр. Фото: пресс-служба администрации Таганрога

КРЕМ-ЧИЗ С КЛУБНИЧНОЙ НАЧИНКОЙ И ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ

В пресс-службе городской администрации корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали, что основная идея кулинарной композиции заключалась в том, что были затронуты основные темы, о которых писали журналисты на протяжении всей истории.

- Все, что связано со СМИ, было на торте. А так как именно по указу Петра I была создана первая отечественная печатная газета «Ведомости», то его фигура и украсила торт, - прокомментировали в пресс-службе администрации.

Там же добавили, что верхний слой торта сделан из крем-чиза с клубничной начинкой в клубничном муссе, а нижний – шоклодано-масляный бисквит с кремом-пломбиром с шоколадной начинкой в карамельном муссе. Общий вес торта больше восьми килограммов.

Кулинарную композицию украсил шоколадный Петра I. Фото: пресс-служба администрации Таганрога

"БЫЛО ПО-ДОМАШНЕМУ"

Участники мероприятия назвали угощение отменным.

- И торт понравился, и обстановка. Было по-домашнему, - рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» блогер Александр Нанкин.

Кстати, новый глава Таганрога Михаил Солоницин (он вступил в эту должность в декабре 2021-го, - прим. авт.) всегда отличался креативным подходом к делу.

Например, когда он был мэром в небольшом шахтерском городе Зверево, то ввел должность - советника по счастью горожан. В интервью "КП - Ростов-на-Дону" новый сотрудник администрации подробно рассказала, что входило в ее должностные обязанности.

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