Ростовчанка оказалась в суде, опубликовав фото родителей своего кота в Инстаграме

Ростовчанке пришлось идти в суд после покупки котика Лео .Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова-на-Дону всегда любила животных, эта черта передалась и ее сынишке. Поэтому когда 10-летний мальчик сказал маме, что мечтает о коте породы европейская бурма, то женщина поддержала ребенка. Вот только загвоздка заключалась в том, что цены на таких животных кусаются.

- Такие котики стоят от ста тысяч рублей и выше,- рассказала Алена корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Но ростовчанке, как она думала тогда, повезло. В одном из питомников ей предложили купить котенка по цене ниже рыночной.

- Правда, все равно пришлось оформлять рассрочку для того, чтобы исполнить мечту сына, - продолжает Алена.

И вот настал счастливый день – Алена приехала забирать домой семимесячного питомца по кличке Лео. Радость от того, что теперь в семье появился еще и котенок, переполняла женщину.

- Я попросила у представителя питомника фото родителей Лео, также спросила разрешение на публикацию снимков в своем Инстаграме. Мне дали фотокарточку и полное добро на размещение ее в социальной сети, - говорит женщина.

Но невинный пост в личном блоге обернулся большими проблемами.

- Через четыре месяца после покупки кота мне пришла претензия от автора снимка. Как выяснилось, им оказался не хозяин питомника, который предоставил фото. Автор требовал с меня компенсацию за нарушение авторских прав, - рассказывает Алена.

Сумму ущерба фотограф котиков оценил более чем в 200 тысяч рублей. Алена сразу убрала снимки из сети, но их правообладатель был непреклонен.

В результате на ростовчанку подали иск в суд.

- На тот момент я была беременна вторым ребенком, находилась на последних сроках. У меня не было возможности нанять адвоката, поэтому в суд пошла сама. Меня там слушать особо никто не стал, - продолжает собеседница.

Судья вынес решение о том, что женщина должна заплатить истцу 66 тысяч рублей.

- Но у меня просто не было таких денег, - говорит Алена. – И тогда я обратилась за помощью к адвокату, специализирующемуся на авторских правах.

Юрист Наталья Гринюк, которая теперь представляет интересы Алены в суде, подала апелляцию.

- В последнее время нарушение авторских прав на фото встречается особенно часто. Однако в случае с моей клиенткой другая ситуация. Снимки ей предоставил руководитель питомника. Ответчица при публикации фотографии в сети указала источник публикации и автора фотографии. По моему мнению, суд неверно установил, что ответчик – Алена. Им должен был стать руководитель питомника, а не моя клиентка. Именно поэтому мы обжалуем решение суда первичной инстанции, - прокомментировала Наталья Гринюк.

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