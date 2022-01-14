В Ростовской области мужчину подозревают в растлении сына-шестиклассника

Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Развратные действия" Фото: Александр РОГОЗА

В одной из станиц Ростовской области ребенок из многодетной семьи, по версии следствия, стал жертвой сексуального преступления. На шестиклассника покусился родной отец, сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Многодетная семья несколько лет назад попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. Дело в том, что несколько лет назад младшие дети украли игрушки. Но после того, как обо всем стало известно взрослым, братья одумались и серьезных проступков не совершали.

По слова источника издания, всю семью на себе «тянула» мать. Правда, она не была официально трудоустроена, но хваталась за любую подработку, к примеру, могла за небольшую плату ощипать куриц.

А вот с мужем ей не особо повезло. Он нигде не работал и даже побывал в тюрьме за кражу и угрозу убийством.

- У женщины семеро детей. Пятеро – от первого брака. Они уже взрослые и живут отдельно. Двое младших сыновей от второго брака. Один из них, по версии следствия, и стал жертвой сексуального преступления, - сказал источник издания.

О том, что супруг развращал общего сына, 13-летнего подростка, полиции рассказала мать мальчика.

По словам источника издания, у злоумышленника всегда были натянутые отношения со своими детьми. Так, потерпевший шестиклассник часто говорил, что подозреваемый ему не отец.

- Сыновья любят мать, а вот к отцу теплых чувств не испытывают, - добавил собеседник.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Развратные действия». Сам мужчина все отрицает и говорит, что все обвинения – ложь и клевета со стороны супруги.

Сейчас подозреваемый под стражей, а с его сыном работают психологи.

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