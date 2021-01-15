Студентка третьего курса приехала к родителям в гости в один из райцентров на востоке Ростовской области. Вечер девушка решила скоротать в компании у друзей. Даже в страшном сне 18-летняя девушка не могла представить, чем закончится эта встреча.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, вечеринка проходила в квартире у местного жителя. Во время встречи девушку изрядно напоили алкоголем. После чего, воспользовавшись ее практически беспомощным состоянием, приятель набросился на девушку и изнасиловал ее.Студентка не стала прощать обидчика и написала на него заявление в правоохранительные органы региона.Как сообщил источник издания, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на шесть лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону учащийся техникума изнасиловал шестиклассницуНа злоумышленника завели уголовное дело (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.