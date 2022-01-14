В Ростовской области в тюрьму отправили мужчину, в шутку обещавшего устроить взрыв

Суд отправил мужчину в исправительную колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миллерово Ростовской области вынесли приговор мужчине, который в январе прошлого года позвонил в полицию и сказал, что в городе через 12 часов прогремит взрыв. Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, сообщение оказалось ложным. Звонившего вычислили и задержали в этот же день.

Им оказался ранее судимый безработный. Выяснилось, что мужчина прописан в Украине, но живет с гражданской женой на Дону.

Злоумышленник признался, что неудачно пошутил после того, как перебрал с алкоголем. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Кстати, незадолго до суда подозреваемый попался на краже. Поэтому приговор ему выносили уже по двум статьям.

- Миллеровский районный суд Ростовской области признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, - сообщили в пресс-службе областной ФСБ.

Его приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Осужденный подал апелляционную жалобу в Ростовский областной суд, однако приговор оставили без изменений.

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