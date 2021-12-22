В Ростове-на-Дону осудили блогера, который выкладывал в сеть видео изготовления взрывных устройств

В Ростове за видео сомнительного содержания осудили блогера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице перед судом предстал местный житель, обвиняемый в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает пресс-служба региональной ФСБ. Лабораторию мужчина устроил прямо в своей квартире. В спальне он мастерил взрывчатку, там же ее и взрывал, при этом снимал все на видео.

Ролики он публиковал в сети в своем блоге. Причем, сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, цели продать взрывчатые устройства у ростовчанина не было.

- Это являлось его хобби. В сеть он выкладывал ролики ради лайков, - пояснил собеседник издания.

Однако, несмотря на отсутствие финансовой составляющей, в действиях ростовчанина все же нашли состав преступления. На него завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Во время обыска силовики нашли ингредиенты для взрывчатки и сами самодельные взрывчатые устройства.

- Мужчине назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно со штрафом в размере 110 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе региональной ФСБ.

Источник издания добавил, что пока велось следствие, умерла мать подозреваемого, а на его попечении остался брат-инвалид. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил лишение свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о ростовских исламистах, которых задержали ФСБ по подозрению в терактах

Мы выяснили, что известно о подозреваемых в экстремизме и подготовке терактов, которых сотрудники ФСБ задержали в четырех регионах России (подробнее)