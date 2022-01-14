Мужчина, взорвавшийся в лифте ростовской многоэтажке, планировал расправиться с бывшим партнером по бизнесу

Взрыв прогремел в лифте дома на Береговой седьмого января. Фото: Селимов Артур

В Ростове-на-Дону следователи продолжают выяснять детали ЧП, случившегося седьмого января. В то утром в лифте многоквартирного элитного дома на Береговой улице прогремел взрыв. В результате погиб мужчина. На место приехал наряд полиции.

Выяснилось, что погибший помогал делать ремонт в одной из квартир. При осмотре помещения, в котором шли работы, правоохранитель увидел ящик, который тут же взял в руки. Через мгновение прогремел второй взрыв.

Оказалось, что в коробке находилось взрывное устройство. Полицейский выжил, но получил травмы. На скорой помощи его отвезли в больницу.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Убийство».

По версии следствия, погибший сам изготовил взрывные устройства. Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что взрывчатку мужчина планировал подложить в квартиру владельца проектировочной фирмы, в которой когда-то был соучредителем. Но партнерам по бизнесу пришлось расстаться. Погибший до последнего ждал, что экс-напарник заплатит ему отступные – несколько миллионов рублей.

А когда не увидел денег, задумал месть.

- Мужчина предложил помочь бывшему напарнику сделать ремонт в его квартире на Береговой. Там-то он и хотел устроить взрыв и даже смастерил самодельные взрывные устройства, на одном из которых сам и подорвался,- сказал собеседник издания.

Погибший – ветеран войны в Афганистане. Мужчина жил со своей семьей в этом же доме, что и его экс-партнер по бизнесу.

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