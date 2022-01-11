В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после того, как в лифте дома на Береговой взорвался мужчина

На месте ЧП работали силовики. Фото: Артур Селимов

Следователи продолжают расследовать ЧП, случившееся в донской столице седьмого января. В то утром в лифте многоквартирного элитного дома на Береговой улице прогремел взрыв. В результате погиб мужчина.

Как рассказали жильцы, это был рабочий, выполнявший в одной из квартир ремонт. На место незамедлительно прибыли правоохранители. После их приезда вновь прогремел взрыв. Как сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, оперативник при осмотре взял в руки коробку, в которой находилось взрывное устройство. Оно сдетонировало, в результате чего полицейский получил травмы кистей рук и был госпитализирован.

Коробка взорвалась в руках правоохранителя при обследовании квартиры Фото: Артур СЕЛИМОВ

По словам источника издания, следователи возбудили дело по двум статьям - «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Убийство».

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что жильцы дома всегда гордились тем, что собственники - тихие, спокойные и интеллигентные люди.

- Спокойное крыло, много семейных живет. Ничего страшного для жизни людей не произошло. Просто несчастный случай с человеком в лифте, - сказала жительница дома корреспонденту "Комсомолки".

Жильцы элитного дома говорят, что это тихий подъезд, в котором живут спокойные соседи Фото: Артур СЕЛИМОВ

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