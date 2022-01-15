В Ростовской области в пяти хуторах Дон вышел из берегов

В Азовском районе затопленными оказались 45 придомовых территорий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области в пятницу вечером, 14 января, из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, произошло повышение уровня воды на устьевом участке Дона до неблагоприятных отметок, рассказали в областном МЧС.

Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Фото: пресс-служба областного МЧС

В результате были подтоплены улицы около 45-ти частных домов, расположенных в хуторах Обуховка, Донской, Лагутник, Казачий Ерик и Шмат. Всю ночь спасатели мониторили обстановку на этих участках .

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к утру 15 января подтопленных населенных пунктов нет.

Всю ночь спасатели дежурили в зоне подтопления. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

- Вода в дома не заходила. Жалоб от населения не поступало, - уточнили в ведомстве.

За обстановкой в Азовском районе следят оперативные группы областного МЧС и сотрудники местных пожарно-спасательных гарнизонов.

За обстановкой в Азовском районе следят оперативные группы областного МЧС и сотрудники местных пожарно-спасательных гарнизонов.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что из-за сильного ветра в центре донской столицы рухнула главная городская елка, установленная на Большой Садовой у входа в парк Горького. Власти города приняли решение демонтировать ее раньше запланированного срока. В результате происшествия никто не пострадал.

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