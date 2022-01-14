В Ростове из-за сильного ветра рухнула главная городская елка

В Ростове ветер повалил главную городскую елку. Фото: администрация Ростова

В Ростове ураганный ветер повалил главную городскую елку около парка Максима Горького. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

- Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика. Будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции, - отметили в городской администрации.

Власти также обратили внимание на то, что устанавливать елку в этом году на прежнее место уже не будут, планируется провести демонтаж раньше планируемого срока.

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Люди сообщают о поваленных деревьях, затопленных улицах и рухнувшей остановке.