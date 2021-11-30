Ураганный ветер и дождь обрушились на Ростов ночью и утром 30 ноября

На Таганрогском шоссе рухнула автобусная остановка. Фото: Владимир Лисичкин

Настоящий ураган с дождем обрушился на Ростовскую область и в том числе на донскую столицу ночью 30 ноября, непогода бушевала также рано утром. Сейчас осадки прекратились, но они еще могут пройти в течение дня и даже завтра, 1 декабря.

Прошедший ливень и его последствия уже активно обсуждают в социальных сетях, также фотографии и сообщения «КП - Ростов-на-Дону» присылали со всех районов Ростова.

Люди отмечают, что серьезных последствий и ЧП из-за непогоды не наблюдали, однако сильные порывы ветра все же повалили деревья в некоторых местах, на одной из улиц сорвало продуктовую палатку, а на Таганрогском шоссе рухнула автобусная остановка. Дороги ожидаемо превратились в реки, из-за этого утром пробки были больше обычного.

Ранее сотрудники УГИБДД попросили жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Именно в такую погоду обычно происходит больше количество ДТП и других несчастных случаев.

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