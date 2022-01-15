Пять человек сгорели заживо в пожаре в Ростовской области

На месте пожара нашли тела сгоревших людей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области, в поселке Глубокий Каменского района, в ночь с 14 на 15 января произошла большая трагедия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовкой области, в частном доме на улице Фрузне начался пожар. Соседи вызвали спасателей, но к приезду специалистов кирпичный флигель уже был объят пламенем.

Площадь возгорания составила 23 квадратных метра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

- Площадь пожара составила 48 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела пяти погибших. Их личности устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, погибли гражданские супруги, а также их гости.

- Трое человек приехали проведать друзей. Устроили застолье, - пояснил собеседник издания.

Пожар начался около трех часов утра, когда хозяева и гости уже крепко спали. Спасти не удалось никому.

По факту гибели пятерых человек прокуратура области начала проверку.

Пожар случился в Каменском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

- Ежегодно зимой увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах, квартирах и на дачах. Их причинами чаще всего становятся грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, печного отопления, перегрузки электросети, - подчеркнули в пресс-службе областного МЧС.

На месте ЧП работали 21 спасатель и семь спецмашин.

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