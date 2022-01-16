«Было стыдно и страшно»: жителя Ростовской области по-дозревают в том, что он год насиловал 13-летнюю дочь

Ученицу седьмого класса больше года растлевал отец
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственные органы подозревают 36-летнего Михаила Иванова (имя изменено – прим. Ред) в том, что он год в изощренной форме растлевал родную дочь-школьницу.
По словам источника в правоохранительных органах региона, мужчина родился и вырос в Волгодонске, но потом в поисках лучшей жизни переехал в Мурманскую область.
Там сногсшибательную карьеру Михаилу построить не удалось - мужчина работал маляром. Зато дончанин обзавелся семьей. У супругов родилась дочь. Семья была хоть и не богатой, зато, по мнению знакомых, вполне благополучной.
У пары подрастала красавица-дочь. Девочка увлекалась хип-хопом. Танцевальный коллектив, который посещала 13-летняя семиклассница, занимал призовые места на местных соревнованиях. Школьница с гордостью делилась снимками с концертов в социальных сетях и выглядела вполне счастливым подростком. Никто из друзей и знакомых семьи до последнего не догадывался, что происходит на самом деле.
Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, по версии следствия, Михаил Иванов больше года растлевал собственную дочь.
С августа 2020 года по декабрь 2021 мужчина насиловал девочку в изощренной форме. Все происходило, когда жены не было дома. Ученица до последнего скрывала страшную тайну.
Как позже призналась девочка психологам, они никому ничего не говорила, потому что ей было стыдно и страшно.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Злоумышленник задержан. На время следствия его поместили в СИЗО, - прокомментировал источник издания.
С девочкой работают психологи. Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 10 лет.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в растлении сына-шестиклассника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области мужчину подозревают в растлении сына-шестиклассника
Сам он уверяет, что его оболгала жена (подробнее)