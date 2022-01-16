«Было стыдно и страшно»: жителя Ростовской области по-дозревают в том, что он год насиловал 13-летнюю дочь

Ученицу седьмого класса больше года растлевал отец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы подозревают 36-летнего Михаила Иванова (имя изменено – прим. Ред) в том, что он год в изощренной форме растлевал родную дочь-школьницу.

По словам источника в правоохранительных органах региона, мужчина родился и вырос в Волгодонске, но потом в поисках лучшей жизни переехал в Мурманскую область.

Там сногсшибательную карьеру Михаилу построить не удалось - мужчина работал маляром. Зато дончанин обзавелся семьей. У супругов родилась дочь. Семья была хоть и не богатой, зато, по мнению знакомых, вполне благополучной.

У пары подрастала красавица-дочь. Девочка увлекалась хип-хопом. Танцевальный коллектив, который посещала 13-летняя семиклассница, занимал призовые места на местных соревнованиях. Школьница с гордостью делилась снимками с концертов в социальных сетях и выглядела вполне счастливым подростком. Никто из друзей и знакомых семьи до последнего не догадывался, что происходит на самом деле.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, по версии следствия, Михаил Иванов больше года растлевал собственную дочь.

С августа 2020 года по декабрь 2021 мужчина насиловал девочку в изощренной форме. Все происходило, когда жены не было дома. Ученица до последнего скрывала страшную тайну.

Как позже призналась девочка психологам, они никому ничего не говорила, потому что ей было стыдно и страшно.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Злоумышленник задержан. На время следствия его поместили в СИЗО, - прокомментировал источник издания.

С девочкой работают психологи. Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 10 лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в растлении сына-шестиклассника.

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