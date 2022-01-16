Как горел склад с кормом для рыбы в Ростове-на-Дону, показали спасатели

Пожар начался около пяти часов утра
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 16 января, примерно в пять часов утра в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, вспыхнули складские помещения, расположенные на улице Локомотивная, 2а.
Пламя почти мгновенно охватило постройки, в которых хранилась прикормка для рыбы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО
- Пожару был присвоен второй ранг сложности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Локализовать огонь удалось спустя полтора часа. Еще через час ликвидировали открытое горение.
- На месте ЧП работали 106 человек и 28 единиц техники, - сказали в региональном МЧС.
Также спасатели обнародовали видео с пожара. На кадрах видно, как языки пламени уничтожают складские помещения.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Каменском районе в частном доме произошел пожар. В результате погибли три женщины и двое мужчин.
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