Как горел склад с кормом для рыбы в Ростове-на-Дону, показали спасатели

Пожар начался около пяти часов утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 16 января, примерно в пять часов утра в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, вспыхнули складские помещения, расположенные на улице Локомотивная, 2а.

Пламя почти мгновенно охватило постройки, в которых хранилась прикормка для рыбы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

- Пожару был присвоен второй ранг сложности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Локализовать огонь удалось спустя полтора часа. Еще через час ликвидировали открытое горение.

- На месте ЧП работали 106 человек и 28 единиц техники, - сказали в региональном МЧС.

Также спасатели обнародовали видео с пожара. На кадрах видно, как языки пламени уничтожают складские помещения.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Каменском районе в частном доме произошел пожар. В результате погибли три женщины и двое мужчин.

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