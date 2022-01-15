Супруги и трое их гостей сгорели в пожаре после застолья в Ростовской области

Прокуратура организовала проверку по факту гибели пятерых человек в пожаре. Фото: пресс-служба областной прокуратуры

В Ростовской области, в поселке Каменского района, в ночь с 14 на 15 января загорелся частный дом, сообщает пресс-службе регионального МЧС. В результате сгорели пятеро человек. Детей среди них не оказалось.

В огне сгорели трое женщин и двое мужчин. Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, погибли гражданские супруги, а также их гости.

- Трое человек приехали проведать друзей. Устроили застолье, - пояснил собеседник издания.

Огонь вспыхнул после того, как хозяева и их друзья уснули. Пламя мгновенно охватило дом, не оставляя шансов на спасение. В результате заживо сгорели три женщины и двое мужчин.

Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Фото: пресс-служба областной прокуратуры

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по факту трагедии проходит проверка.

- На место незамедлительно выехал заместитель прокурора области Сергей Капитонов и исполняющий обязанности Каменского городского прокурора Дмитрий Яценко, - добавили в надзорном ведомстве.

Площадь пожар составила 48 квадратных метров. С огнем боролись 21 спасатель.

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