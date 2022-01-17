В Ростове неизвестные сообщили о минировании нескольких школ

Сотрудники экстренных служб выехали на место ЧП. Фото: Ангелина СКИБА

В понедельник, 17 января, в Ростове-на-Дону неизвестные сообщили о заминировании семи школ. Как стало известно "КП - Ростов-на-Дону" из собственных источников, сообщения начали поступать с половины седьмого утра.

По предварительным данным, речь идет о трех школах в Северном жилом массиве - № 6,№ 3 и 104. Кроме того, очевидцы сообщают, что сотрудники оперативных служб работают в учебных заведениях на улицах Социталистическая и Максима Горького - гимназии №5 и 49. А также проверяют две школы на улице Калининградской и Расковой - №13 и № 7.

В пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области информацию уточняют.

Судя по всему, учебных заведений уже гораздо больше. Как говорят читатели "КП-Ростов-на-Дону", в школе в Левенцовке - № 115 дети даже отучились первый урок, но после сообщения от неизвестного их эвакуировали на улицу.

К слову, это не первые такие звонки. Все началось еще на прошлой неделе, когда были заминированы здания судов, а в четверг, 13 января, в Ростовской области атакам лжетеррористов подверглись еще несколько школ.

Известно, что за сообщение о ложном акте терроризма грозит пяти лет тюрьмы.

"КП" следит за развитием событий. После 11 часов стало известно, что в Ростове проверяют 85 школ, это практически 80% общеобразовательных учреждений города. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Власти уточнили, что в 6.25 по электронной почте в школы стали поступать сообщения о минировании. На место по инструкции вызвали полицию, МЧС и Росгвардию. Объекты исследуют кинологи с собаками.

На данный момент полностью проверили три школы: сведения о минировании специалисты не подтвердили.

Еще в 82 школах проверки продолжаются. После их завершения учреждения вернутся к работе в штатном режиме, добавили в администрации.

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