Школу в Новочеркасске эвакуировали после звонка хулиганов 13 января

Полицейские уже провели проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 января, в Ростовской области «заминировали» еще одно образовательное учреждение. На этот раз под хулиганскую атаку попала школа в Новочеркасске. Проверку уже провели, никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба главного управления МВД.

Ранее информация об этом происшествии появилась в социальных сетях. Люди пояснили, что речь идет о здании на Калинина. Якобы все началось после того, как в полицию позвонил неизвестный и пригрозил трагедией.

После этого из помещений начали выводить людей: школьников, учителей и других работников. Правоохранители выставили оцепление и начали обходить территорию, однако никаких взрывчатых веществ или предметов не нашли.

Это уже третье подобное ЧП за сегодняшний день. Рано утром неизвестные угрожали минированием школы Каменска-Шахтинского, потом о возможной опасности известили ростовский колледж РГЭУ (РИНХ). Во всех случаях опасной оказалась ложной.

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