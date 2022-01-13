В Ростове из-за угрозы минирования эвакуировали колледж РГЭУ

Похожий случай произошел сегодня и в Каменске-Шахтинском Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 13 января, в Ростове на Доломановском, 53 из здания колледжа РГЭУ (РИНХ) эвакуировали студентов и сотрудников. Это произошло из-за угрозы минирования. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе управления МВД.

- Всех вывели из здания, провели проверку. Информация об опасности оказалась ложной, - рассказали в ведомстве.

Похожий случай произошел сегодня и в Каменске-Шахтинском. Там пришлось эвакуировать школьников. Угроза также не подтвердилась.

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