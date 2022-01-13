В Каменске-Шахтинском одну из школ эвакуировали из-за угрозы минирования

Школу обследовали с помощью служебных собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 января, в Ростовской области из-за сообщения о минировании эвакуировали учеников и работников одной из школ Каменска-Шахтинского. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил начальник местного управления по делам ГО и ЧС Юрий Плотников.

- О возможном минировании школы №1 на Гагарина, 91 стало известно около 8 часов утра. Из здания вывели 513 детей и персонал. Из-за низкой температуры всех сразу же отправили в ДК имени Гагарина и соседний детский сад, - рассказал Юрий Плотников.

Известно, что территорию образовательного учреждения обошли с двумя собаками. Также было задействовано 24 специалиста, использовали 9 спецмашин. Информация оказалась ложной, об этом сообщили в 9.12.

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