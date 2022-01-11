Эвакуацию из ТРК «Горизонт» в Ростове провели из-за угрозы минирования

Сообщение об опасности оказалось ложным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове эвакуацию людей из торгового центра «Горизонт» на праздниках провели не из-за учений, а после угрозы заминирования. Об этом сегодня, 11 января, на планерном совещании в администрации города сообщил и.о. начальника управления ГО и ЧС Александр Наумов.

- Была зафиксирована угроза заминирования торгово-развлекательного центра «Горизонт». После этого провели эвакуацию 2,5 тыс. посетителей, - рассказал Александр Наумов.

Инцидент произошел еще 7 января. Тогда работников и посетителей вывели на улицу и через некоторое время запустили обратно. Сообщение об опасности оказалось ложным.

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