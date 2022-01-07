7 января в Ростове из ТРК «Горизонт» эвакуировали работников и посетителей

Людей вывели на улицу около 15.40. Фото: группа в Instagram Ростов-Главный

Днем 7 января в Ростове работников и посетителей ТРК «Горизонт» эвакуировали из-за вынужденной проверки, рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

- Полицейские провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, - пояснили в ведомстве.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщили, что из здания людей вывели около 15.40, однако через время всех запустили обратно. В комментариях некоторые ростовчане пожаловались, что из-за произошедшего не смогли посмотреть киносеанс, на который купили билеты. Остальные пользователи сети признались, что ситуация была совсем не смешной, также добавили, что подобные случаи происходят каждый год.

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