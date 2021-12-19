42 человека эвакуировали ночью из горящей многоэтажки в Ростове

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ночью с 18 на 19 декабря в Ростове на Днепровском из горящей многоэтажки эвакуировали 42 человека. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
- Звонок о ЧП на Днепровском, 111 поступил около 00.55 минут. Вспыхнул пожал на третьем этаже здания, горела кухня. Огнем было охвачено 25 кв. метров. На улицу вывели 42 человека. В 1.40 удалось локализовать горение, в 1.51 все потушили, - рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работали 24 человека, было задействовано 6 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
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