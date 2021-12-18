В Ростове на улице Восточной потушили газовую трубу жилого дома

Специалисты сначала провели охлаждение, а потом перекрыли газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на улице Восточной, 9 потушили газовую трубу жилого дома. Она вспыхнула сегодня, 18 декабря, во второй половине дня, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- В 14.24 поступило сообщение. Пожарно-спасательные подразделения провели охлаждение, потом перекрыли подачу газа. На месте работали 9 человек, было задействовано 3 единицы техники, - уточнили в ведомстве.

О произошедшем немного ранее сообщили в соцсетях. Очевидцы отметили, что труба полыхала около получаса. Первыми на месте происшествия оказались пожарные. Потом подъехали газовики и аварийная бригада. Также, видимо, решили подстраховаться и вызвали машину скорой помощи. К счастью, все обошлось благополучно.

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