Мужчина и пожилая женщина погибли при пожаре в Каменске-Шахтинском

Огнем было охвачено 3 квадратных метра, горели домашние вещи Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

50-летний мужчина и женщина 80 лет погибли при пожаре в одной из жилых 5-этажек Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на улице 60 лет Октября вчера вечером, около 20.48. Тела обнаружили пожарные, которые приехали на вызов. Оказалось, что вспыхнули домашние вещи.

- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В 20.51 горение полностью ликвидировали, - рассказали в МЧС.

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