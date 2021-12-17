Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 8:46

Мужчина и пожилая женщина погибли при пожаре в Каменске-Шахтинском

Тела обнаружили в одной из квартир жилой 5-этажки
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огнем было охвачено 3 квадратных метра, горели домашние вещи

Огнем было охвачено 3 квадратных метра, горели домашние вещи

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

50-летний мужчина и женщина 80 лет погибли при пожаре в одной из жилых 5-этажек Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на улице 60 лет Октября вчера вечером, около 20.48. Тела обнаружили пожарные, которые приехали на вызов. Оказалось, что вспыхнули домашние вещи.

- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В 20.51 горение полностью ликвидировали, - рассказали в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Комарова из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

Полыхала одна из квартир здания, сейчас все уже потушили (подробности)